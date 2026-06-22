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Vance diz que Irã aceitou retorno dos inspetores da AIEA ao país

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AFP
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Repórter
22/06/2026 10:05

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O Irã concordou em convidar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de volta ao país, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, nesta segunda-feira (22), após a primeira rodada de negociações entre EUA e Irã com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.

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Os negociadores abordam algumas das questões que têm tensionado as relações bilaterais há décadas, incluindo o programa nuclear de Teerã e o enriquecimento de urânio. 

O Irã suspendeu sua cooperação com a AIEA após Israel e os Estados Unidos lançarem uma série de ataques em junho de 2025. Desde então, os inspetores não examinaram o material.

Nos termos do acordo preliminar da semana passada, divulgado pelas autoridades americanas, o Irã diluirá seu estoque de urânio enriquecido, possivelmente por meio de uma "mistura de diluição in situ sob a supervisão da AIEA", a agência nuclear da ONU. 

A AIEA estima que o Irã possuía 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. É necessário 90% para fabricar uma bomba nuclear.

"Este é um marco significativo para o povo americano e o primeiro passo rumo à desnuclearização permanente, ou seja, a eliminação definitiva do programa de armas nucleares do Irã", disse Vance a repórteres em Burgenstock, na Suíça. 

As conversações em Bürgenstock constituíram a primeira etapa de uma fase de negociação de dois meses, estabelecida em virtude de um acordo preliminar alcançado na semana passada.

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ag/apo/ahg/erl/aa/fp

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