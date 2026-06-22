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Ex-presidente do Fed Alan Greenspan morre aos 100 anos

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Repórter
22/06/2026 09:18

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O ex-presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos Alan Greenspan morreu nesta segunda-feira (22) aos 100 anos, anunciou a imprensa americana, citando um comunicado de sua esposa, a jornalista Andrea Mitchell da NBC News. 

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Apelidado de "Oráculo" e "Mestre", ele comandou a instituição responsável pela política monetária dos Estados Unidos durante 19 anos, entre 1987 e 2006, embora sua reputação tenha sido afetada pela crise financeira de 2008.

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sia/mar/mel/jc/fp

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