Ex-presidente do Fed Alan Greenspan morre aos 100 anos
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O ex-presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos Alan Greenspan morreu nesta segunda-feira (22) aos 100 anos, anunciou a imprensa americana, citando um comunicado de sua esposa, a jornalista Andrea Mitchell da NBC News.
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Apelidado de "Oráculo" e "Mestre", ele comandou a instituição responsável pela política monetária dos Estados Unidos durante 19 anos, entre 1987 e 2006, embora sua reputação tenha sido afetada pela crise financeira de 2008.
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