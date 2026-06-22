Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Patriarca latino de Jerusalém promete não abandonar os cristãos de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 09:06

compartilhe

SIGA

O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, prometeu nesta segunda-feira (22) não abandonar a comunidade cristã de Gaza durante uma visita ao território ao lado de seu homólogo ortodoxo grego. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A visita pastoral de Pizzaballa e do patriarca Teófilo III visa apoiar tanto a pequena população cristã de Gaza quanto a comunidade em geral, após anos de guerra e dificuldades. 

"Queremos trazer saudações de todas as igrejas de Jerusalém, assim como nossas orações e nosso desejo de apoio e união", declarou Pizzaballa durante uma missa na Igreja da Sagrada Família, na Cidade de Gaza. 

"Nunca os abandonamos e vocês nunca serão abandonados", acrescentou, segundo um vídeo publicado na página do Facebook da congregação. 

A visita ocorre em um momento em que a pequena comunidade cristã de Gaza, com cerca de mil pessoas, enfrenta deslocamento, insegurança e grave escassez de itens de primeira necessidade, assim como o restante da população. 

Em um comunicado anunciando a viagem, o Patriarcado Latino de Jerusalém afirmou que a visita reflete "a responsabilidade pastoral das Igrejas de Jerusalém com as igrejas locais e com toda a população de Gaza, onde as famílias continuam sofrendo graves dificuldades humanitárias, medo, perdas e incertezas". 

Durante a sua estadia, Pizzaballa e Teófilo III deverão reunir-se com o clero, comunidades religiosas, famílias e outras pessoas afetadas pela crise em curso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-glp/jd/axn/pc/pb/aa/fp

Tópicos relacionados:

conflito cristaos gaza israel palestinos pizzaballa religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay