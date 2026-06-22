Patriarca latino de Jerusalém promete não abandonar os cristãos de Gaza

O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, prometeu nesta segunda-feira (22) não abandonar a comunidade cristã de Gaza durante uma visita ao território ao lado de seu homólogo ortodoxo grego.

A visita pastoral de Pizzaballa e do patriarca Teófilo III visa apoiar tanto a pequena população cristã de Gaza quanto a comunidade em geral, após anos de guerra e dificuldades.

"Queremos trazer saudações de todas as igrejas de Jerusalém, assim como nossas orações e nosso desejo de apoio e união", declarou Pizzaballa durante uma missa na Igreja da Sagrada Família, na Cidade de Gaza.

"Nunca os abandonamos e vocês nunca serão abandonados", acrescentou, segundo um vídeo publicado na página do Facebook da congregação.

A visita ocorre em um momento em que a pequena comunidade cristã de Gaza, com cerca de mil pessoas, enfrenta deslocamento, insegurança e grave escassez de itens de primeira necessidade, assim como o restante da população.

Em um comunicado anunciando a viagem, o Patriarcado Latino de Jerusalém afirmou que a visita reflete "a responsabilidade pastoral das Igrejas de Jerusalém com as igrejas locais e com toda a população de Gaza, onde as famílias continuam sofrendo graves dificuldades humanitárias, medo, perdas e incertezas".

Durante a sua estadia, Pizzaballa e Teófilo III deverão reunir-se com o clero, comunidades religiosas, famílias e outras pessoas afetadas pela crise em curso.

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