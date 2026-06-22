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Andy Burnham confirma que apresentará candidatura para suceder Starmer

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Repórter
22/06/2026 07:41

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O trabalhista Andy Burnham, até agora prefeito da Grande Manchester, afirmou nesta segunda-feira (22) que a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer à liderança do partido "marca o início de uma transição", ao confirmar que se apresentará como candidato.

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Burnham, da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, conquistou na semana passada uma vaga no Parlamento britânico, condição indispensável para aspirar ao cargo de primeiro-ministro.

Wes Streeting, que renunciou em maio ao cargo de ministro da Saúde e que havia anunciado que participaria de uma disputa pela liderança do partido, afirmou nesta segunda-feira que vai apoiar Burnham, o que significa que o ex-prefeito da Grande Manchester pode se tornar líder trabalhista sem a necessidade de uma eleição.

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psr/pb/fp-jc

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