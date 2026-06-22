Irã e EUA relatam 'avanços' nas negociações para acabar com o conflito

Irã e Estados Unidos concordaram nesta segunda-feira (22) em estabelecer linhas de comunicação para manter o Estreito de Ormuz aberto e deter os combates no Líbano, após as primeiras conversações na Suíça para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Os países mediadores, Paquistão e Catar, destacaram a "atmosfera positiva e construtiva" das deliberações iniciadas no domingo.

As equipes de negociação, lideradas pelo vice-presidente americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, iniciaram na Suíça um processo de dois meses que visa o fim do conflito.

As partes definiram "um mapa do caminho para alcançar um acordo final em 60 dias, estabelecendo as bases para o início imediato de novas conversações técnicas", afirma um comunicado divulgado pelos mediadores.

"Alcançamos avanços promissores, incluindo a criação de um mecanismo para futuras conversações técnicas", acrescenta a nota, que menciona um canal de contatos estabelecido para "evitar incidentes e falhas de comunicação" no Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o tráfego de petróleo e gás.

A delegação iraniana retornou nesta segunda-feira a Teerã, "após 18 horas de discussões intensas", informou a agência de notícias Irna.

Na capital do Irã, o porta-voz da diplomacia do país, Esmaeil Baqaei, declarou que durante as conversações na Suíça "ocorreu um diálogo muito breve sobre a questão nuclear", mas insistiu que não foram "negociações" sobre o tema.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça anunciou em um comunicado que, após o "avanço construtivo" das negociações, estão criadas "as condições para a retomada imediata de novas discussões técnicas".

O Irã bloqueou o Estreito de Ormuz quando a guerra começou em 28 de fevereiro, com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra seu território.

Também foi criada uma célula de gestão do conflito no Líbano, onde Israel enfrenta o movimento pró-iraniano Hezbollah.

O Líbano foi arrastado para o conflito quando o Hezbollah atacou Israel em 2 de março como resposta à guerra no Irã.

Os ataques contínuos no Líbano ameaçaram as negociações, depois que o Irã citou a possibilidade de voltar a bloquear o Estreito de Ormuz.

"A incansável mediação paquistanesa e catari possibilitou grandes avanços para acabar com a guerra no Líbano", comentou no X o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, após o encontro na Suíça.

Equipes técnicas dos países prosseguirão com as conversações por mais alguns dias no país europeu.

- Teste real -

"As exportações de petróleo e petroquímicos ficam isentas, o bloqueio é suspenso, alguns ativos congelados são liberados e começa um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã", acrescentou Araghchi ao comentar os acordos.

O diplomata acrescentou, no entanto, que o primeiro "teste real" será o fim do conflito no Líbano.

O clima positivo provocou uma nova queda no preço do petróleo. O barril de West Texas Intermediate, referência para o mercado dos Estados Unidos, recuava 0,5%, negociado a 75,47 dólares, enquanto o barril Brent do Mar do Norte, referência mundial, cedia 1,5%, a 79,38 dólares.

As negociações em um hotel de luxo na região montanhosa de Burgenstock começaram de maneira titubeante, quando a delegação iraniana se retirou em resposta à ameaça do presidente Donald Trump de atacar o Irã por seu apoio ao Hezbollah.

O Irã respondeu com uma nova ameaça.

"Seria melhor que medissem suas palavras. Nossas Forças Armadas estão preparadas para responder de outra maneira", advertiu Ghalibaf, coordenador da equipe de negociação iraniana.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou no domingo que o Exército do país permanecerá no sul do Líbano pelo "tempo que for necessário".

Mas até a noite de domingo não foram relatados bombardeios israelenses ou combates.

Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde libanês, as operações israelenses mataram 4.106 pessoas desde 2 de março. No mesmo período, o Exército israelense reportou a morte de 36 militares.

- Nova página -

JD Vance chamou o encontro de "histórico" e expressou a esperança de "virar a página e transformar nossa relação com o povo iraniano".

Acompanhado pelos negociadores Steve Witkoff e Jared Kushner, Vance destacou que "a pergunta que enfrentamos é: quanto mais podemos conseguir juntos?".

"Podemos virar uma nova página? Podemos mudar permanentemente as relações no Oriente Médio? Ou voltamos a fazer as coisas à moda antiga, o que não é a nossa preferência", acrescentou.

Os temas difíceis, no entanto, permanecem na agenda, como a questão nuclear iraniana.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou no domingo que seu país não abrirá mão do direito de enriquecer urânio, mas insistiu que não deseja desenvolver armas nucleares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-cms/ane/mas/vel/cjc/pc/pb/fp