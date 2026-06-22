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China impõe controles de exportação sobre 10 empresas americanas

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AFP
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Repórter
22/06/2026 06:31

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A China impôs controles de exportação sobre 10 empresas americanas, incluindo algumas dos setores de defesa e mineração de terras raras, informou Pequim nesta segunda?feira (22).

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O governo chinês também proibiu que dezenas de empresas dos Estados Unidos participem de licitações públicas, em resposta a uma lista do Pentágono de empresas chinesas acusadas de trabalhar com o Exército de Pequim.

As medidas foram adotadas um mês depois da visita à China do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretendia estabilizar as tensas relações com seu homólogo Xi Jinping.

Pouco depois da visita, no entanto, Washington divulgou uma lista de 80 empresas chinesas e suas subsidiárias que, segundo o governo americano, trabalham com o Exército chinês, o que levou Pequim a ameaçar com represálias.

Os novos controles de exportação da China representam uma "resposta ao ato atroz do governo dos Estados Unidos de acrescentar empresas à sua chamada 'lista de empresas militares chinesas'", afirmou o Ministério do Comércio em um comunicado.

A nota acrescenta que as medidas também pretendem "resguardar a segurança nacional" chinesa.

Entre as 10 empresas estão a Aveox, que tem contratos aeroespaciais com as Forças Armadas americanas, e a Oshkosh Defense, que fabrica veículos militares.

Por sua vez, o Ministério das Finanças chinês proibiu que 46 empresas americanas participem de licitações públicas no país, incluindo Lockheed Martin, Raytheon e a divisão de defesa da Boeing.

A lista americana afeta gigantes chinesas como Alibaba, Baidu e BYD.

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mya/dhw/dan/mas/cjc/fp

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