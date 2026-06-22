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Ataques russos matam três pessoas na Ucrânia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 06:08

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Bombardeios russos contra as cidades ucranianas de Zaporizhzhia e Odessa mataram duas pessoas e uma terceira morreu em um ataque contra um navio de carga no Mar Negro, informaram as autoridades nesta segunda-feira (22).

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"Três pessoas ficaram feridas e uma mulher ficou presa em uma casa em chamas após um ataque inimigo em Zaporizhzhia" (sudeste), escreveu no Telegram o comandante da administração militar regional, Ivan Fedorov.

Posteriormente, ele acrescentou que "lamentavelmente foi confirmada a morte de uma mulher que estava dentro de uma casa destruída por um drone inimigo".

O comandante militar da região de Odessa (sul), Oleg Kiper, relatou um ataque com um "míssil balístico Iskander" na noite de domingo contra uma área agrícola, onde uma pessoa morreu.

Um navio de carga com bandeira panamenha sofreu um incêndio nesta segunda-feira no Mar Negro após um ataque russo com drones, informou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.

Um cozinheiro egípcio de 58 anos morreu no ataque contra o navio, acrescentou Kuleba no Telegram.

A Rússia bombardeia a Ucrânia diariamente desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Kiev intensificou recentemente os ataques contra o território russo.

As autoridades de aviação russas anunciaram que fecharam por quase três horas nesta segunda-feira os quatro aeroportos de Moscou, após a interceptação de uma onda de drones. 

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, informou no Telegram que 59 drones lançados contra a cidade foram destruídos, mas não confirmou se foram lançados pela Ucrânia.

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bur-cms/abs/mas/cjc/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

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