Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 05:57

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira (22) sua renúncia após menos de dois anos no cargo, após semanas de pressões internas em seu partido e de uma profunda impopularidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Todas as decisões que tomei foram para colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que vou renunciar como líder do Partido Trabalhista", disse Starmer, com a voz embargada, em um discurso diante da residência do chefe de Governo em Downing Street.

Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho e que permanecerá como primeiro-ministro até que seu sucessor seja definido. O novo líder da legenda assumirá o cargo em setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aks/dbh/pb/fp

Tópicos relacionados:

gb politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay