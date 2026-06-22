Torcedores franceses e iraquianos se reúnem ao redor da estátua de Rocky, na Filadélfia

Entre duzentos e trezentos torcedores franceses e iraquianos se reuniram no domingo (21) ao redor da estátua de Rocky Balboa, localizada bem em frente ao Museu de Arte da Filadélfia, na véspera da partida entre França e Iraque pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Vestindo as camisas de suas seleções e agitando bandeiras em homenagem aos seus países, os torcedores se encontraram no final do dia na escadaria que leva à estátua, um dos marcos mais icônicos da Filadélfia, erguido originalmente para o filme 'Rocky III', protagonizado pelo ator Sylvester Stallone, e um ponto de encontro popular para torcedores desde o início do torneio.

Os torcedores franceses gritavam "Allez les Bleus" e cantaram a 'Marselhesa' diversas vezes. Alguns, vestidos com uniformes militares da era napoleônica, chamavam a atenção de quem passava.

Os iraquianos estavam entre os mais barulhentos, com tambores e cânticos gritados em megafones.

A França, bicampeã mundial (1998 e 2018), enfrenta o Iraque na Filadélfia, nesta segunda-feira, às 18h (horário de Brasília) em sua segunda partida na Copa do Mundo de 2026. Uma vitória garantirá aos 'Bleus' uma vaga nos 16-avos de final.

O Iraque, que em sua estreia foi goleado pela Noruega por 4 a 1, não pode perder se quiser manter as esperanças de continuar vivo no torneio.

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