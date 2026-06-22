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Internacional

Egito vence Nova Zelândia (3-1) e fica perto dos 16-avos de final da Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 00:12

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Com um gol que selou a virada e uma assistência, Mohamed Salah assumiu o protagonismo para conduzir o Egito a uma vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia neste domingo (21), deixando sua seleção à beira da classificação para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. 

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Os 'Faraós' assumiram a liderança isolada do equilibrado Grupo G, com quatro pontos, seguidos por Bélgica e Irã — que haviam empatado em 0 a 0 mais cedo — com dois pontos cada. A Nova Zelândia é a lanterna, com um ponto. 

O astro do Liverpool, ainda sem clube definido para a próxima temporada, já que seu contrato com os 'Reds' está prestes a expirar, marcou o segundo gol dos 'Faraós' na segunda etapa (67') e deu a assistência para o terceiro, de Trézéguet (82'). 

A virada veio depois de os neozelandeses abrirem o placar com Surman (15') e o Egito empatar aos com Mostafa Zico (59'). 

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ma/mcd/aam

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