Egito vence Nova Zelândia (3-1) e fica perto dos 16-avos de final da Copa do Mundo
compartilheSIGA
Com um gol que selou a virada e uma assistência, Mohamed Salah assumiu o protagonismo para conduzir o Egito a uma vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia neste domingo (21), deixando sua seleção à beira da classificação para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os 'Faraós' assumiram a liderança isolada do equilibrado Grupo G, com quatro pontos, seguidos por Bélgica e Irã — que haviam empatado em 0 a 0 mais cedo — com dois pontos cada. A Nova Zelândia é a lanterna, com um ponto.
O astro do Liverpool, ainda sem clube definido para a próxima temporada, já que seu contrato com os 'Reds' está prestes a expirar, marcou o segundo gol dos 'Faraós' na segunda etapa (67') e deu a assistência para o terceiro, de Trézéguet (82').
A virada veio depois de os neozelandeses abrirem o placar com Surman (15') e o Egito empatar aos com Mostafa Zico (59').
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ma/mcd/aam