Deschamps garante que Dembélé vai evoluir ao longo da Copa

O técnico da França, Didier Deschamps, expressou confiança neste domingo de que Ousmane Dembélé, que não brilhou contra o Senegal, vai evoluir no decorrer da Copa do Mundo de 2026.

"Não há problemas (musculares) nem desconforto", garantiu o treinador francês em Filadélfia, onde os 'Bleus' disputarão sua segunda partida na Copa do Mundo, contra o Iraque, na segunda-feira.

"Ele vem de uma temporada em que não conseguiu uma sequência de jogos. O PSG administrou sua carga de trabalho com cautela. Ele não está se poupando. Estou convencido de que, se ele conseguir ficar mais solto, vai elevar o nível do seu jogo", acrescentou.

Antes de comentar o desempenho de Dembélé, Deschamps observou que os jornalistas estavam "em cima dele, é um prato cheio para a imprensa" e explicou que "ele teve um primeiro tempo difícil, assim como a equipe, devido à maneira como o Senegal jogou e também porque cometemos erros técnicos".

"Ousmane joga como centroavante no PSG. Aqui, a situação é diferente. Há instintos naturais envolvidos, então ajustes são necessários, embora ele tenha jogado muito melhor no segundo tempo", acrescentou o treinador.

Ao contrário do técnico da seleção, Kylian Mbappé, que havia falado na coletiva de imprensa mais cedo neste domingo, considerou que Dembélé foi "o melhor atacante dos quatro" contra o Senegal.

"É ele quem dá fluidez ao jogo. No segundo tempo, Michael [Olise] e eu fomos decisivos, mas ele foi importante", completou o astro do Real Madrid.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lh/iga/ag/aam