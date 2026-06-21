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Francisco Conceição elogia CR7, mas o considera 'mais um na equipe' de Portugal

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Repórter
21/06/2026 18:11

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O atacante português Francisco Conceição elogiou neste domingo (21) o astro Cristiano Ronaldo, criticado após a estreia de Portugal na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, mas afirmou que o camisa 7 é "mais um na equipe" e que a seleção lusa precisa "de todas as individualidades para que o coletivo funcione".

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"O Cristiano é um exemplo pela carreira dele, pela fome que ainda tem aos 41 anos (...) Exemplo pela liderança, pelos gols que faz", disse o jogador da Juventus em entrevista coletiva em Palm Beach, na Flórida.

Questionado sobre a sintonia da equipe com CR7, Conceição disse que "não há ninguém como ele" quando se trata de marcar gols, mas esclareceu que os demais jogadores não sentem a "necessidade" de passar a bola para ele.

Dois dias antes do segundo jogo de Portugal, contra o Uzbequistão, em Houston, Conceição expôs seu desejo de deixar para trás a estreia decepcionante contra a RD Congo (1 a 1).

"Ninguém fica pior que nós. Sentimos na pele que o nosso trabalho não foi feito da melhor maneira", declarou. "Estamos habituados, não correndo bem vai haver mais pressão e mais críticas. Queremos mostrar qualidade e ganhar o próximo jogo".

Após a primeira rodada, Portugal, um dos candidatos ao título, é o terceiro colocado do Grupo K. Colômbia e RD Congo também se enfrentarão na próxima terça-feira, em Guadalajara, no México.

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gma/mcd/cb/aam

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