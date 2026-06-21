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Bélgica fica no 0 a 0 com Irã e segue sem vencer na Copa do Mundo

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Repórter
21/06/2026 18:11

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Bélgica e Irã empataram em 0 a 0 neste domingo (21), em Los Angeles, em sua segunda partida pelo Grupo G, um resultado que não dissipa as dúvidas sobre o desempenho dos 'Diabos Vermelhos' na Copa do Mundo de 2026. 

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A seleção do Irã, que teve um gol anulado por um impedimento milimétrico do camisa 9, Mehdi Taremi, em uma jogada de bola parada, disputou a meia hora final com vantagem numérica, após o cartão vermelho direto recebido pelo defensor belga Nathan Ngoy (67'). 

Com a partida entre Nova Zelândia e Egito, válida pela segunda rodada, ainda a ser disputada neste domingo, a classificação do Grupo G permanece acirrada: Bélgica e Irã somam dois pontos cada, enquanto 'Faraós' e 'Kiwis' têm um ponto. 

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iga/mcd/aam

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