Serena Williams disputará Wimbledon em simples, aos 44 anos

A tenista americana Serena Williams, que acaba de retornar às competições de duplas aos 44 anos, também disputará o torneio de simples em Wimbledon, após receber um convite, anunciaram neste domingo (21) os organizadores do Grand Slam de Londres.

"Agora é sério. Serena Williams competirá na chave de simples feminina de Wimbledon 2026 graças a um 'wild card' [convite]", escreveram eles no X.

A ex-número 1 do mundo, cuja última partida de simples foi no US Open de 2022, retornou ao circuito no início de junho ao participar dos torneios de duplas em Queen's e, posteriormente, em Berlim.

Em Wimbledon (de 29 de junho a 12 de julho), ela disputará duas chaves, já que formará dupla com sua irmã Venus no torneio de duplas femininas.

Serena venceu sua única partida em Queen's ao lado da canadense Victoria Mboko, antes de desistir da competição devido a uma lesão sofrida por sua parceira.

Jogando ao lado da tcheca Karolina Muchova na Alemanha, ela foi eliminada na primeira rodada.

A estrela americana conquistou sete de seus 23 títulos de Grand Slam em Wimbledon. Em sua última participação nas quadras de grama do All England Club, em 2022, ela perdeu na primeira rodada para a francesa Harmony Tan.

Ela também conquistou o ouro tanto em simples quanto em duplas nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, realizados nas quadras de Wimbledon.

O sorteio da chave principal do torneio está marcado para a próxima sexta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hpa/ah/iga/ag/aam/cb