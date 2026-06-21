Vitória e classificação: a motivação de Mbappé em seu 100º jogo pela seleção francesa

A França entra em campo nesta segunda-feira (22) contra o Iraque, na Filadélfia, e tem uma nova oportunidade de brilhar para garantir sua vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, no 100º jogo de Kylian Mbappé com a camisa dos 'Bleus'.

após a vitória sobre o Senegal (3 a 1) na estreia, os franceses começaram o Mundial na América do Norte da melhor maneira possível, graças ao seu principal astro e capitão, que marcou dois gols.

Agora, o importante é manter o mesmo ritmo para encarar o duelo contra a Noruega de Erling Haaland, na sexta-feira que vem, em Foxborough, Massachusetts, com mais tranquilidade. O confronto europeu, em teoria, deve definir o primeiro lugar do Grupo I.

Com o Iraque sendo o adversário mais fraco da chave, pelo menos no papel, a tarefa dos franceses, que estão entre os principais candidatos ao título, não deve ser das mais complicadas.

Mas todo cuidado é pouco contra uma equipe que, embora tenha sido goleada pela Noruega (4 a 1), conseguiu arrancar um empate (1 a 1) contra a Espanha em um amistoso preparatório disputado no dia 4 de junho.

- Mudanças pontuais -

Portanto, manter os pés no chão é essencial e o técnico Didier Deschamps tem reiteradamente enfatizado essa mensagem aos jogadores nos dias que antecederam a partida.

"Não os considerem uma equipe pequena, porque não são, posso garantir", disse Deschamps aos seus comandados pouco antes do treino de sexta-feira, segundo um vídeo divulgado pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

O treinador lembrou da vitória dos iraquianos na repescagem intercontinental contra a Bolívia (2-1), no final de março, no México.

"Vai ser um jogo muito intenso. Eles vão jogar para se manter na competição. Será um jogo muito físico e nós sabemos qual o sistema que eles usam, com o 4-4-2 e dois atacantes", alertou o lateral-esquerdo Lucas Digne no sábado.

"Acho que será um jogo bastante direto e teremos que estar preparados para isso", acrescentou Digne, que deverá ser titular para dar descanso a Theo Hernández.

O zagueiro William Saliba, por sua vez, disse que espera "uma grande batalha".

Para evitar surpresas desagradáveis, Deschamps decidiu não alterar drasticamente a escalação inicial e recorrer aos seus jogadores de confiança.

Além de Digne, o meio-campista Manu Koné e o atacante Bradley Barcola devem ser as únicas mudanças em relação ao time que entrou em campo contra o Senegal.

- 100 jogos -

Mbappé, de 27 anos, não perderia por nada esse segundo compromisso da França no Mundial.

O astro do Real Madrid, que na terça-feira, contra os senegaleses, se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa com 58 gols, vai alcançar a marca de 100 jogos pelo seu país.

E se repetir a dose marcando mais dois gols, igualará o recorde de Miroslav Klose e Lionel Messi como maiores artilheiros de todos os tempos na Copa do Mundo (16).

Será um desafio perfeito para o capitão francês, mais motivado do que nunca em sua competição favorita, e que mostrou mais uma vez que é indispensável é para os 'Bleus'.

Antes do seu aguardado duelo com o artilheiro norueguês Erling Haaland, não há dúvida de que Mbappé está ansioso para mais uma vez deixar sua marca.

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