Francisco Cerúndolo é campeão do torneio de Queen's, seu primeiro ATP 500

O tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 27 do mundo, se sagrou campeão do ATP 500 de Queen's neste domingo (21), ao derrotar na final o americano Tommy Paul (N.28).

Cerúndolo selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-4 e 6-3, em pouco mais de três horas de partida.

Faltando oito dias para o início do torneio de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho), o argentino de 27 anos conquista seu quinto título no circuito, o primeiro em um torneio ATP 500.

Em 2023, Cerúndolo foi campeão do ATP 250 de Eastbourne, também na grama, justamente contra Paul, um adversário que ele derrotou seis vezes em oito confrontos diretos.

Ele se tornou primeiro argentino a vencer na grama do célebre clube londrino.

Em 2012, seu compatriota David Nalbandian foi desclassificado na final contra o croata Marin Cilic após chutar uma placa de publicidade que feriu a canela de um juiz de linha.

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