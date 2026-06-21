Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

JD Vance exalta 'reunião histórica' no início de negociações entre EUA e Irã na Suíça

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/06/2026 11:39

compartilhe

SIGA

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, qualificou como "histórica" a reunião iniciada na Suíça neste domingo (21) para negociações com o Irã, com o objetivo de finalizar o memorando de entendimento alcançado nesta semana, destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O que o presidente [Donald Trump] nos pediu para fazer é virar a página e transformar nossa relação com o povo iraniano", afirmou JD Vance no início de negociações diretas entre os dois países, com mediação do Catar e do Paquistão, em um resort em Bürgenstock, nos Alpes suíços. 

"Se seus dirigentes estiverem dispostos a renunciar ao seu papel como fator de instabilidade regional, se estiverem dispostos a abandonar de forma duradoura qualquer ambição de possuir uma arma nuclear, os Estados Unidos estão dispostos a transformar fundamentalmente sua relação" com o Irã, acrescentou. 

"Trata-se de uma reunião histórica", reforçou ele, mencionando que foram alcançados "grandes avanços nas últimas horas". 

As negociações buscam pôr fim à guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro, e estão centradas na guerra no Líbano e no programa nuclear iraniano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/rjm/dth/jvb/ahg/jc

Tópicos relacionados:

diplomacia guerra israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay