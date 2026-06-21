JD Vance exalta 'reunião histórica' no início de negociações entre EUA e Irã na Suíça

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, qualificou como "histórica" a reunião iniciada na Suíça neste domingo (21) para negociações com o Irã, com o objetivo de finalizar o memorando de entendimento alcançado nesta semana, destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"O que o presidente [Donald Trump] nos pediu para fazer é virar a página e transformar nossa relação com o povo iraniano", afirmou JD Vance no início de negociações diretas entre os dois países, com mediação do Catar e do Paquistão, em um resort em Bürgenstock, nos Alpes suíços.

"Se seus dirigentes estiverem dispostos a renunciar ao seu papel como fator de instabilidade regional, se estiverem dispostos a abandonar de forma duradoura qualquer ambição de possuir uma arma nuclear, os Estados Unidos estão dispostos a transformar fundamentalmente sua relação" com o Irã, acrescentou.

"Trata-se de uma reunião histórica", reforçou ele, mencionando que foram alcançados "grandes avanços nas últimas horas".

As negociações buscam pôr fim à guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro, e estão centradas na guerra no Líbano e no programa nuclear iraniano.

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