Espanha e Uruguai voltam a campo neste domingo e querem se juntar aos campeões que já venceram

Espanha e Uruguai enfrentam Arábia Saudita e Cabo Verde, respectivamente, neste domingo (21), na segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, com a necessidade de vencer para se juntarem aos demais campeões: Brasil, Alemanha, Argentina, França e Inglaterra.

Com a tetracampeã Itália fora da Copa pela terceira edição consecutiva, Espanha e Uruguai são os únicos membros do seleto clube dos oito campeões em quase um século de Mundial que ainda não conquistaram uma vitória na América do Norte.

No Grupo H, a 'Roja', considerada por muitos como favorita para conquistar seu segundo título, está ansiosa para voltar ao campo do Estádio de Atlanta e superar a crise após o empate sem gols contra Cabo Verde na estreia.

"Chegou a hora de dizer: 'Estamos aqui'", resumiu o zagueiro Aymeric Laporte, no sábado.

"A equipe está ferida. As críticas são muito mais motivadoras e têm um efeito positivo", acrescentou o técnico Luis de la Fuente.

Acima de tudo, o debate gira em torno de quantos minutos Lamine Yamal jogará, enquanto retorna gradualmente após uma lesão, e se ele será titular ou não.

"Ele pode ser o maior talento do mundo", elogiou o técnico da Arábia Saudita, o grego Georgios Donis, acrescentando sem hesitar que sua equipe se preparou para jogar "em um bloco baixo para ter uma formação defensiva mais sólida". Em outras palavras, mais um ferrolho para a Espanha desmontar.

- Al-Owais quer mais uma vítima ilustre -

O Uruguai já tropeçou (1 a 1) na primeira rodada contra a seleção saudita, salva pelo seu goleiro Mohammed Al-Owais, que já foi herói contra a Argentina na histórica vitória (2 a 1) há quatro anos, no Catar, e que no domingo tentará adicionar a Espanha à sua coleção de vítimas ilustres.

Contra Cabo Verde, a 'Celeste' de Marcelo Bielsa terá que encontrar uma solução para sua falta de efetividade, após precisar de 27 finalizações para marcar um gol contra a seleção saudita.

- Irã volta a entrar em cena -

A segunda rodada de jogos do Grupo G também será disputada neste domingo, com Bélgica x Irã em Los Angeles e Nova Zelândia x Egito em Vancouver.

Exilada em Tijuana, no México, a seleção iraniana disputa todos os três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, o que envolve viagens expressas de ida e volta complicadas, e reclamou com a Fifa sobre a falta de justiça.

Após o empate em 2 a 2 na estreia contra a Nova Zelândia, o técnico Amir Ghalenoei descreveu sua equipe como "a mais maltratada" de toda a Copa do Mundo.

Diante do desafio de enfrentar a Bélgica, que empatou na estreia contra o Egito (1 a 1), o Irã contará mais uma vez com forte apoio do estádio de Los Angeles, com capacidade para mais de 70 mil pessoas, principalmente da "Therangeles", a grande diáspora iraniana na megacidade californiana.

- Neymar sai do departamento médico, Raphinha entra -

Entre os jogos disputados no sábado, o destaque foi a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que garantiu a classificação dos tetracampeões e encerrou uma espera de 12 anos desde a última vez que a equipe avançou da fase de grupos.

O atacante Deniz Undav foi o herói em Toronto ao marcar os dois gols da virada alemã no segundo tempo.

Sem gols para comemorar, mas com muita emoção, Curaçao empatou em 0 a 0 com o Equador, graças a uma atuação excepcional do goleiro Eloy Room, que fez 15 defesas, o segundo maior número em uma Copa do Mundo.

Mais cedo, a seleção holandesa conseguiu sua vitória neste Mundial goleando a Suécia por 5 a 1 pelo Grupo F, o mesmo do Japão, que fechou o dia com outra goleada: 4 a 0 sobre a Tunísia, eliminada com o resultado.

Além disso, o Brasil confirmou a lesão muscular na coxa direita de Raphinha, sofrida na sexta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o que significa que ele está fora do jogo contra a Escócia.

Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com Neymar, que ainda não estreou nesta Copa e retorna depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha direita.

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