Irã poderá antecipar sua viagem a Seattle para 3º jogo na Copa, anuncia técnico
compartilheSIGA
O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, que no sábado (20) voltou a protestar contra o tratamento recebido por parte dos Estados Unidos antes da partida de domingo contra a Bélgica, anunciou que sua equipe deverá conseguir chegar com antecedência para seu terceiro jogo da Copa do Mundo de 2026, na próxima semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O treinador explicou, em entrevista coletiva em Los Angeles, que, a princípio, o Irã poderá viajar no horário de sua preferência após a última partida contra o Egito, em Seattle, marcada para a próxima sexta-feira, o que significa que a seleção poderá chegar com dois dias de antecedência, em vez de apenas um, como ocorreu nos dois primeiros jogos do Grupo G.
Após um empate decepcionante na estreia contra a Nova Zelândia (2 a 2), os iranianos retornaram a Los Angeles para enfrentar a Bélgica ao meio-dia deste domingo (16h de Brasília), mantendo vivas as esperanças de classificação.
A equipe, que havia decidido de última hora estabelecer seu campo-base na cidade mexicana de Tijuana, não obteve vistos americanos para doze membros de sua comissão técnica e reclamou das dificuldades para atravessar a fronteira durante os deslocamentos.
Ghalenoei explicou ainda que a Fifa o havia notificado, na sexta-feira ao meio-dia, sobre uma possível partida para Los Angeles à tarde, uma viagem que, no fim das contas, acabou não acontecendo.
"Isso nos afeta psicologicamente. Sei que a Fifa está fazendo o possível, mas isso não significa que eles consigam", lamentou.
A federação iraniana anunciou na quinta-feira que havia apresentado uma reclamação à Fifa, por considerar que sua seleção está sendo "a mais maltratada" na Copa do Mundo de 2026, disse Ghalenoei após a partida contra a Nova Zelândia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
amz-rg/mcd/ma/aam