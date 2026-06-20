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"Lamine pode ser o maior talento do mundo", diz técnico da Arábia Saudita

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AFP
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Repórter
20/06/2026 21:35

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"Lamine Yamal pode ser o maior talento do mundo", disse o técnico da Arábia Saudita, o grego Georgios Donis, durante a coletiva de imprensa deste sábado (20), antes da partida de domingo contra a Espanha em Atlanta, pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026. 

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"Ele tem sido o melhor sucessor possível para Messi no Barça, considerando sua idade e qualidade futebolística. Mas, acima de tudo, o que se destaca é sua maturidade. Ele sabe exatamente o que fazer em qualquer situação. É espetacular ver talentos como o de Lamine no futebol, e é um prazer enfrentá-lo", disse Donis. 

O técnico da Arábia Saudita, cuja seleção estreou na Copa do Mundo com um empate promissor em 1 a 1 contra o Uruguai, ressaltou que a seleção espanhola "não é a mesma equipe quando Lamine e Nico Williams estão no banco". 

"Eles têm a posse de bola, mas carecem da capacidade de superar defensores no mano a mano. Vimos isso contra Cabo Verde (0 a 0). Eles tiveram uma posse de bola fantástica, mas faltou esse elemento", afirmou.

Donis reconheceu que seu plano de jogo não diferiria muito daquele utilizado por Cabo Verde, uma estratégia que envolve um bloco defensivo recuado para tentar conter a Espanha. 

"Nos últimos dias, trabalhamos em um bloco baixo para garantir uma estrutura defensiva mais sólida, visto que enfrentamos um adversário que sempre domina a posse de bola. Esperamos apresentar um desempenho melhor contra uma das melhores seleções do planeta", disse ele. 

O técnico, que assumiu o cargo no lugar de Hervé Renard no final de abril, foi questionado sobre a histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, que viria a ser a campeã, na Copa do Mundo de 2022, no Catar. 

"Milagres acontecem no futebol. Já vimos isso inúmeras vezes. Vimos favoritos perderem para azarões, mesmo quando as chances são remotas. Ainda assim, é maravilhoso guardar essas lembranças, como a partida contra a Argentina no Catar, há quatro anos. Temos de respeitar nosso adversário, mas não mais do que o necessário", afirmou.

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pm/ma/aam

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