Cacique Raoni é operado e está sob cuidados intensivos

O cacique Raoni Metuktire foi submetido neste sábado a uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal, e está sob cuidados intensivos, informou o Hospital São Paulo, onde ele foi internado na véspera.

Raoni, que tem mais de 90 anos, estava na UTI de um hospital na Amazônia desde o último domingo. Ele foi transferido ontem para o Hospital São Paulo, em estado grave, mas estável.

Em novo boletim médico, o hospital informou que Raoni "foi submetido a cirurgia de desobstrução com técnica minimamente invasiva, para a normalização do trânsito intestinal. O procedimento ocorreu sem complicações." Ele recebe antibióticos e tratamento de suporte clínico.

Esta não é a primeira vez que o líder kayapó é internado neste ano. Em maio, ele tratou uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Reconhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até recentemente. Embora debilitado, ele participou em abril do Acampamento Terra Brasil, em Brasília.

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