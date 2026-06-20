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Cabo Verde quer competir 'sem medo', diz técnico antes de enfrentar o Uruguai

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Repórter
20/06/2026 20:49

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Após protagonizar um dos maiores feitos da Copa do Mundo ao segurar um empate em 0 a 0 contra a Espanha na rodada de abertura, Cabo Verde pretende continuar competindo "sem medo" e "fazer todo o possível para se classificar para a próxima fase", afirmou o técnico Bubista na véspera da partida contra o Uruguai. 

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"A nossa ideia é sempre competir nestes três jogos com coragem, com organização, mas também sem medo", disse o treinador cabo-verdiano em Miami, onde a equipe enfrentará a 'Celeste'. 

"Não viemos só para participar, queremos disputar as partidas, poder mostrar que estamos a esse nível, poder enfrentar as melhores equipes do mundo", acrescentou. 

Na última segunda-feira, em Atlanta, Cabo Verde conseguiu neutralizar todas as investidas da Espanha, atual campeã europeia e uma das favoritas ao título mundial. 

A seleção do arquipélago africano, país com cerca de 520 mil habitantes, enfrenta agora outro adversário de elite: o Uruguai de Marcelo Bielsa, equipe que busca se recuperar após um empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita na segunda-feira. 

"É sempre difícil (...) principalmente pela categoria do nosso adversário, que é um campeão do mundo, pelos jogadores que tem, pelo treinador que tem", disse Bubista sobre o Uruguai. 

"Eles têm belíssimos jogadores, é uma equipe intensa, bastante agressiva, no bom sentido da palavra", completou. 

Sobre a primeira participação de Cabo Verde em uma Copa do Mundo, Bubista destacou que a equipe representa não apenas o seu país, mas toda a África, e expressou o desejo de servir de inspiração para crianças de todo o continente.

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gma/mcd/aam

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