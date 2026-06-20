Raphinha passará por 'tratamento intensivo' após sofrer lesão contra o Haiti na Copa

O atacante Raphinha, uma das principais peças ofensivas do Brasil na Copa do Mundo, passará por um "tratamento intensivo" após sofrer uma lesão muscular na coxa direita, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste sábado (20).

A entidade não forneceu detalhes sobre o tempo de recuperação previsto para o ponta do Barcelona, que deixou o gramado do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, aos 40 minutos de jogo com a Seleção já vencendo o Haiti por 2 a 0, devido a um desconforto na perna.

No entanto, o portal Globo Esporte informa que ele deverá estar apto para retornar nas oitavas de final, que começam em duas semanas, caso o Brasil se classifique para essa fase.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil praticamente garantiu sua vaga nos 16-avos.

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", declarou a CBF em comunicado.

O sinal de alerta acendeu após a saída de Raphinha durante a partida contra o Haiti, que o Brasil venceu por 3 a 0, eliminando o adversário da Copa do Mundo, uma vez que o jogador de 29 anos já vinha apresentando problemas nessa região do corpo ao longo da temporada.

O atacante é peça-chave no setor ofensivo de Carlo Ancelotti, que poderia suprir sua ausência com Luiz Henrique, Endrick, Gabriel Martinelli ou o jovem Rayan.

"É uma pena que ele tenha se lesionado. Acho que foi a mesma lesão da última vez [que o deixou afastado entre março e abril]. Estamos muito tristes. Espero que não seja nada grave e que ele possa continuar com a gente", disse Vinícius Júnior, o grande destaque do Brasil após a vitória sobre o Haiti.

"Ele está um pouco abatido. Esperamos que não seja nada grave, que seja o mais leve possível, porque ele é um jogador muito importante", acrescentou Lucas Paquetá.

O Brasil vai encerrar a fase de grupos com o duelo contra a Escócia na quarta-feira, em Miami.

Essa partida pode marcar a estreia do astro Neymar, afastado no último mês devido a uma lesão na panturrilha direita.

Estarão em jogo a liderança do Grupo C e a classificação das duas seleções.

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