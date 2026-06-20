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Vice-presidente dos EUA viaja à Suíça para negociações com Irã

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AFP
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Repórter
20/06/2026 18:39

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deixou Washington neste sábado rumo à Suíça, para negociações sobre um acordo com o Irã que terão início amanhã.

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Vance vai se juntar ao enviado especial Steve Witkoff e ao genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que já estão na Suíça. A delegação do Irã também viajou hoje para as conversas.

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rle/llb/dg/vel/lb

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