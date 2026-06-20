Vice-presidente dos EUA viaja à Suíça para negociações com Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deixou Washington neste sábado rumo à Suíça, para negociações sobre um acordo com o Irã que terão início amanhã.

Vance vai se juntar ao enviado especial Steve Witkoff e ao genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que já estão na Suíça. A delegação do Irã também viajou hoje para as conversas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rle/llb/dg/vel/lb