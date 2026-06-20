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Com problemas respiratórios, Doku vai desfalcar a Bélgica contra o Irã

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Repórter
20/06/2026 17:51

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O atacante belga Jérémy Doku, que está com problemas respiratórios, ficará de fora da partida de domingo (21) contra o Irã, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026, anunciou a seleção da Bélgica neste sábado (20). 

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"Devido a uma enfermidade, Jérémy Doku não fará parte do elenco para o nosso próximo jogo contra o Irã", informaram os 'Diabos Vermelhos' em sua conta no X. 

O ponta do Manchester City teve uma atuação discreta no empate em 1 a 1 contra o Egito, um resultado decepcionante para a equipe num grupo que parecia bem acessível. 

A Bélgica ocupa atualmente o terceiro lugar, após o empate em 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia. 

O técnico francês Rudi Garcia havia declarado, no início da semana, que a saúde do atacante parecia estar melhorando, embora ele continuasse "incomodado com esse problema respiratório", sem fornecer mais detalhes.

O jogador de 24 anos também esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias: segundo relatos, ele deseja retornar à Bélgica para acompanhar a esposa no nascimento do primeiro filho, que poderia coincidir com o período entre uma eventual partida das oitavas e das quartas de final.

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cyj/ah/aam/cb

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