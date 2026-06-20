Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Al Jazeera anuncia morte de jornalista em bombardeio na Faixa de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/06/2026 17:15

compartilhe

SIGA

A rede de TV do Catar Al Jazeera anunciou neste sábado a morte de um de seus jornalistas em um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O cinegrafista do Al Jazeera Live Ahmed Wishah e outras duas pessoas perderam a vida em um bombardeio israelense contra uma casa, no centro da Faixa de Gaza", publicou o canal em seu site.

O ataque foi realizado com um drone, em um campo de refugiados, e também deixou feridos, segundo um correspondente do canal. O Exército israelense confirmou a morte de Ahmed e afirmou ter matado "um terrorista" do movimento islamita palestino Hamas.

Ahmed era irmão de Mohammed Wishah, correspondente do canal morto em abril em um ataque de drone israelense. O Exército de Israel também o acusou de ser um membro do Hamas que atuava "sob a cobertura" do jornalismo.

Segundo a ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF), mais de 220 jornalistas foram mortos pelo exército israelense na Faixa de Gaza entre outubro de 2023 e o fim de 2025, 70 deles enquanto trabalhavam.

A Al Jazeera condenou "o assassinato deliberado" de seu cinegrafista e denunciou "os crimes contínuos cometidos pelas forças de ocupação israelenses contra seus funcionários e correspondentes na Faixa de Gaza".

A rede ressaltou que Ahmed foi o 12º funcionário da Al Jazeera morto desde outubro de 2023 no território palestino, embora um cessar-fogo esteja em vigor desde o mesmo mês de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-saa/cab/ahg/jvb/lb

Tópicos relacionados:

catar gaza guerra imprensa israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay