Professores encerram 20 dias de protestos na Cidade do México

Professores que estavam há 20 dias em greve na Cidade do México e que tentaram boicotar o começo da Copa do Mundo concordaram neste sábado em encerrar seu protesto nas ruas da capital.

A CNTE, ala dissidente do sindicato da educação, exigia 100% de aumento salarial e a revogação de uma lei de pensões. O grupo tentou boicotar o começo da Copa na Cidade do México, mas autoridades blindaram os acessos ao estádio Azteca.

Os professores também foram impedidos de chegar ao Zócalo, maior praça pública do país, onde acontece a "fan fest" da Copa, que atrai multidões.

Durante os protestos, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que seu governo não reprimiria nem cederia a provocações, e pediu um diálogo. Dezenas de estabelecimentos foram afetados pelo bloqueio no centro da cidade e exigiam que autoridades retirassem os professores da região.

Pedro Hernández, representante da CNTE na Cidade do México, afirmou que o grupo não foi derrotado: "Não conseguiram reduzir nossa convicção de que esta luta vai continuar, de que esta luta tem que vencer."

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