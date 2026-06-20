Zverev perde para Fritz e cai na semifinal do ATP 500 de Halle

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e campeão de Roland Garros há duas semanas, foi derrotado neste sábado (20) pelo americano Taylor Fritz (N.9), na semifinal do ATP 500 de Halle.

Sob temperaturas acima dos 30ºC, Fritz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 7-5), em duas horas e 49 minutos.

Finalista do ATP 250 de Stuttgart na semana passada, o americano de 28 anos buscará seu 11º título no circuito contra seu compatriota Frances Tiafoe (N.26), que horas depois derrotou o alemão Daniel Altmaier (N.81) na outra semifinal.

Fritz confirmou que sabe como enfrentar Zverev, a quem já derrotou dez vezes em 15 confrontos e venceu os últimos sete jogos entre ambos, incluindo os três mais recentes na grama: as oitavas de final de Wimbledon em 2024, a final de Stuttgart em 2025 e esta semifinal em Halle.

O jogador californiano vai disputar a 22ª final de sua carreira, a terceira nesta temporada, tentando levantar seu primeiro troféu em 2026.

Seus últimos três títulos foram jogando na grama, sua superfície favorita: Eastbourne e Stuttgart em 2025, e em Eastbourne em 2024. No ano passado, Fritz chegou à semifinal de Wimbledon.

Tiafoe, por sua vez, disputará sua 12ª final, contra um adversário que venceu apenas uma vez em oito confrontos.

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