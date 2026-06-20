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Meloni critica 'ataques constantes e injustificados' de Trump

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Repórter
20/06/2026 14:17

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A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, considerou neste sábado (20) que os "ataques constantes e injustificados" de Donald Trump "não fazem sentido", depois que o presidente dos Estados Unidos repetiu que ela lhe pediu "uma e outra vez" uma foto com ele no G7 na França. 

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"Esses ataques constantes e injustificados não fazem sentido", afirmou Meloni em sua página no Instagram, em resposta às declarações de Trump em sua plataforma Truth Social. 

Nessa rede, o americano havia comentado que Meloni "vai mal na Itália em termos de popularidade, possivelmente porque rejeitou os Estados Unidos da América, um país que realmente ama e protege a Itália". 

Em sua resposta, Meloni afirmou, aludindo a Trump, que "ser amiga dele certamente não ajudou" sua popularidade, e "sugeriu" ao republicano que "se concentre na própria".

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bur/rmb/gv/jvb/ahg/jc

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