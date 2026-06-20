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Funeral de David Hockney foi realizado na mais estrita intimidade, diz assessora

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Repórter
20/06/2026 14:05

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O funeral do aclamado artista britânico David Hockney, falecido em 12 de junho aos 88 anos, foi realizado na mais estrita intimidade, informou neste sábado (20) sua assessora de imprensa. 

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Erica Bolton indicou em comunicado que o funeral foi realizado de acordo com o desejo explícito do artista: somente estiveram presentes seu companheiro, Jean-Pierre Goncalves de Lima, e seu sobrinho-neto Richard. 

Hockney, figura-chave da pop art dos anos 1960, foi celebrado durante décadas por sua capacidade de captar o mundo com um colorido deslumbrante. 

Deixa seu companheiro, dois irmãos e muitos sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos-netos e sobrinhas-netas. 

Em seu comunicado, a assessora também anunciou que a maioria de suas obras será destinada a fundações e instituições públicas de todo o mundo para preservar seu legado. 

Não foram fornecidos mais detalhes sobre a dimensão da coleção doada nem sobre as condições da doação. 

Em 2008, o artista criou a The David Hockney Foundation, que, segundo seu site, tem como objetivo "fomentar a apreciação e o entendimento da arte visual e da cultura". A fundação possui mais de 8.000 obras. 

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jj/rmb/ahg/jvb/jc

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