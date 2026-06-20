Uruguai busca reação contra Cabo Verde para avançar na Copa do Mundo

Após o empate em 1 a 1 na estreia contra a Arábia Saudita, o Uruguai está sob pressão no confronto de domingo (21) diante de um adversário complicado, Cabo Verde, que protagonizou uma das grandes surpresas da primeira rodada ao empatar em 0 a 0 com a Espanha, uma das favoritas da Copa do Mundo.

Em seu retorno a Miami, a 'Celeste' terá que se aproximar da versão que sufocou a Arábia Saudita no segundo tempo para empatar, em vez do time lento e sem intensidade que disputou os primeiros 45 minutos.

O técnico do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, insatisfeito com seu elenco depois da estreia, não subestima seu próximo adversário. "É uma equipe fisicamente sólida, tecnicamente apta e bem preparada. É um time de caráter", afirmou o argentino sobre Cabo Verde em entrevista ao canal DSports na sexta-feira.

"Nossa prioridade está claramente focada em estabelecer diferenças entre o que o Uruguai é como equipe e a qualidade de suas individualidades", acrescentou Bielsa.

Diante da seleção africana, o treinador argentino deverá encontrar soluções para seu time, que precisou de 27 finalizações para marcar um gol contra a Arábia Saudita.

A mudança pode passar pela entrada de vários reservas que mudaram a cara da 'Celeste' após o intervalo da estreia. Um deles, o atacante Agustín Canobbio, foi um dos melhores em campo quando substituiu o centroavante Darwin Núñez, em um jejum de gols há meses.

O meio-campista Rodrigo Bentancur admitiu na sexta-feira que o Uruguai terá que "converter mais" contra Cabo Verde.

- A surpreendente Cabo Verde –

A seleção do arquipélago africano, com cerca de 520 mil habitantes, chega a Miami sem nada a perder e com vontade de continuar sonhando em sua primeira Copa do Mundo.

A partida contra a Espanha em Atlanta mostrou que os cabo-verdianos não se intimidam diante de rivais de peso. Amparados em um sólido setor defensivo, foram capazes de frustrar as investidas da atual campeã da Eurocopa sem perder a concentração em nenhum momento.

Símbolo dessa resistência, o goleiro Vozinha, que acaba de completar 40 anos, fez várias defesas decisivas e se tornou um herói inesperado deste Mundial.

Depois de terminar o jogo em lágrimas e de ser eleito o melhor em campo, sua popularidade disparou no Instagram, onde agora conta com 13 milhões de seguidores.

"Sempre dissemos que queríamos que todo mundo visse como a nossa equipe joga. Foi uma metáfora do nosso país: jogamos com resiliência e superamos obstáculos", disse o técnico de Cabo Verde, Bubista, após o primeiro jogo.

Assim como seu treinador, Bentancur elogiou os africanos antes do duelo de domingo. "Eles jogam muito bem no contra-ataque, sabemos que é uma equipe muito física e muito rápida" afirmou.

"Vai ser difícil encontrar passes entre linhas porque eles têm uma defesa muito forte. O mais importante vai ser usar bem os lados do campo, girar a bola de um lado para o outro e estar bem posicionado quando a perdermos", acrescentou.

Com um ponto para cada lado, Uruguai e Cabo Verde chegam ao confronto com a mesma urgência de somar no Grupo H.

Uma vitória deixaria o vencedor bem encaminhado para a última rodada, na qual a seleção uruguaia enfrentará a Espanha e os cabo-verdianos, a Arábia Saudita.

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