Sabalenka perde para Pegula e cai na semifinal do WTA 500 de Berlim

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se despediu neste sábado (20) do WTA 500 de Berlim, ao cair na semifinal diante da americana Jessica Pegula (N.4).

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 6-7 (4/7) e 6-0, em duas horas e 13 minutos em quadra.

No total, o duelo durou quatro horas e 30 minutos, já que houve uma paralisação no tie break do segundo set por conta da chuva na capital alemã.

Em seu 13º confronto direto contra Sabalenka (9-3 a favor da bielorrussa antes do jogo deste sábado), mas o primeiro jogando em quadra de grama, a americana de 32 anos selou a vitória com um contundente 6-0 no terceiro set.

Em busca de seu 12º título no circuito, o segundo em Berlim (campeã em 2024), Pegula vai enfrentar na final quem passar do confronto entre a tcheca Linda Noskova (N.13) e a filipina Alexandre Eala (35ª).

Eala é a grande surpresa do torneio, depois de eliminar a cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, na primeira rodada e a ucraniana Elina Svitolina (N.8) nas quartas de final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/cpb/iga/dam/cb/yr