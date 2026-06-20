Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vance anuncia que viajará nos próximos dias à Suíça para negociações de paz com o Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/06/2026 11:53

compartilhe

SIGA

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, informou neste sábado (20) que "nos próximos dias" viajará à Suíça para manter negociações de paz com o Irã, que minutos antes havia anunciado um novo fechamento do Estreito de Ormuz em represália a ataques de Israel no Líbano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Espero partir em algum momento nos próximos dias, mas já se sabe que isso é sempre uma questão delicada de coordenação", declarou Vance à Fox News, dois dias depois de adiar inesperadamente uma viagem prevista para discutir os próximos passos do acordo entre Estados Unidos e Irã.

O vice-presidente indicou que os negociadores americanos Jared Kushner e Steve Witkoff já se encontravam na Suíça cuidando de "alguns dos aspectos técnicos" das conversas com o Irã. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ft/pnb/dga/dg/jc

Tópicos relacionados:

diplomacia israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay