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Paquistão anuncia conversas técnicas entre EUA e Irã no domingo, na Suíça

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AFP
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Repórter
20/06/2026 11:41

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O Paquistão anunciou neste sábado(20) que delegações dos Estados Unidos e do Irã manterão neste domingo (21), na Suíça, conversas técnicas para implementar o acordo destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio. 

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"Como seguimento da assinatura do Memorando de Entendimento de Islamabad, serão realizadas conversas técnicas em Bürgenstock, Suíça, em 21 de junho", informou o Ministério das Relações Exteriores. 

A diplomacia paquistanesa acrescentou que mediadores do Paquistão e do Catar participarão das discussões com representantes americanos e iranianos.

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bur-ceg/lga/ahg/jvb/jc

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