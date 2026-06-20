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Explosões em estrada deixam sete mortos no Paquistão

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Repórter
20/06/2026 09:55

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Duas explosões à beira de uma estrada deixaram sete mortos e três feridos na província de Khyber Pakhtunkhwa, no nordeste do Paquistão, anunciou a polícia neste sábado (20). 

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A província faz fronteira com o Afeganistão, país que Islamabad acusa de abrigar combatentes do movimento jihadista Talibãs Paquistaneses e de incentivar ataques em seu território. 

"Uma van particular que transportava passageiros foi alvejada com um artefato explosivo de fabricação caseira acionado por controle remoto", disse Yasir Afridi, chefe de polícia do distrito de Bannu. 

"As pessoas feridas estavam sendo levadas ao hospital em um veículo para receber atendimento de emergência quando um segundo artefato explodiu", acrescentou. 

O ataque ainda não foi reivindicado. 

O Movimento dos Talibãs Paquistaneses (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) é muito ativo na região. 

Paquistão e Afeganistão mantêm relações tensas desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul em 2021.

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str-ceg/ega/cel/dbh/jc

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