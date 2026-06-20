Copa do Mundo chega a 1.000 partidas e Alemanha pode voltar a um mata-mata

O jogo disputado entre Japão e Tunísia às 01h00 de domingo em Monterrey, no México, será a milésima partida da história da Copa do Mundo, em uma rodada em que a Alemanha pode voltar a se classificar para uma fase de mata-mata pela primeira vez desde o seu título em 2014.

Este número reflete o rápido crescimento da torneio nos últimos anos: o jogo de número 500 foi disputado nos Estados Unidos em 1994, quando participavam 24 seleções, a metade das que competem na edição atual na América do Norte.

"Disputar uma partida em uma Copa do Mundo é uma honra e um sonho realizado, mas participar do jogo de número 1.000 será realmente especial", afirmou, na véspera, o capitão tunisiano Ellyes Skhiri, citado no comunicado da competição.

Para além do simbolismo, o que conta em um torneio são os pontos e as vitórias.

- 12 anos de espera -

A Alemanha, quatro vezes campeã do mundo, voltará a disputar um mata-mata de Copa se vencer neste sábado (20) a Costa do Marfim, liderada pela jovem joia Yan Diomandé.

A última vez que a 'Mannschaft' disputou uma eliminatória foi em 2014, ano de seu último título. Depois veio a sequência de duas eliminações humilhantes na fase de grupos, tanto na Rússia 2018 quanto no Catar 2022.

Após a atuação de gala na estreia (goleada por 7 a 1 sobre Curaçao), o capitão alemão Joshua Kimmich pediu aos companheiros que mantivessem os pés no chão e alertou para o perigo da Costa do Marfim, uma equipe com "jogadores espetaculares no ataque".

Este Grupo E será fechado com o duelo entre Equador e Curaçao, no qual os sul-americanos são obrigados a vencer, e pelo maior saldo de gols possível, para seguir sonhando com a classificação à segunda fase, após terem perdido na estreia para os marfinenses.

No entanto, o técnico do Equador, o argentino Sebastián Beccacece, pediu a seus jogadores que pensem apenas na vitória e não em goleada: "Não somos a Alemanha", resumiu.

No Grupo F, além de Japão-Tunísia, Países Baixos e Suécia farão um duelo eletrizante em que os nórdicos, que golearam os tunisianos, garantirão a classificação para o mata-mata em caso de vitória.

A 'Oranje', por sua vez, uma das candidatas a avançar no mata-mata, é obrigada a somar os três pontos para seguir na briga pelo primeiro lugar da chave e ter, em princípio, um caminho mais acessível.

- Almirón, primeiro sancionado pela 'Lei Vini Jr' -

O paraguaio Miguel Almirón foi o primeiro jogador a ser punido pela chamada "Lei Vini Jr.", que foi estabelecida após insultos racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior durante uma partida da Liga dos Campões.

O ex-jogador do Newcastle tapou a boca para falar com um adversário turco e acabou expulso pouco antes do intervalo.

O Paraguai conseguiu uma vitória discreta sobre a Turquia, que permite manter vivas sua esperança de classificação e elimina os turcos de Arda Güler.

Vini Jr., por sua vez, voltou a brilhar na vitória da Seleção Brasileira sobre o Haiti por 3 a 0 (com um gol e uma assistência), que aproxima a equipe da próxima fase.

A primeira vitória de Carlo Ancelotti em uma Copa do Mundo ficou manchada pela lesão de Raphinha, que pouco antes do intervalo precisou ser substituído devido a problemas musculares.

Nas próximas horas será conhecido o grau da lesão do atacante do Barcelona, embora, para o terceiro jogo, contra a Escócia, o técnico italiano já deva poder contar com Neymar, recuperado de seu problema na panturrilha.

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