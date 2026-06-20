Autoridades de Gaza denunciam cinco mortes em ataques israelenses

As autoridades de Gaza reportaram neste sábado (20) a morte de cinco pessoas, incluindo quatro membros de uma mesma família, devido a ataques israelenses apesar do cessar-fogo em vigor.

Israel e o movimento palestino Hamas acusam-se mutuamente quase todos os dias de violações da trégua instaurada em outubro de 2025, enquanto não avançam os esforços para pôr fim de forma permanente à guerra.

Um bombardeio noturno contra um edifício no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, matou um casal e as duas filhas e feriu outras 12 pessoas, segundo a Defesa civil.

O Hospital Al Shifa confirmou a chegada dos quatro corpos dessa família e informou a existência de outra vítima fatal devido a outro ataque com drone no norte da cidade.

Questionado pela AFP, o exército israelense não reagiu de imediato.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 1.012 palestinos morreram em ataques desde o início da trégua. Nesse período, Israel reportou cinco soldados mortos.

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente estes balanços.

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