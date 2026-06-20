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Internacional

Brasil fez uma 'partida completa', diz Ancelotti, que espera Neymar contra Escócia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/06/2026 01:11

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O Brasil fez uma "partida completa" na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, e continuará evoluindo visando à fase de mata-mata da Copa do Mundo da América do Norte, afirmou o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti. 

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A pentacampeã mundial se recuperou da estreia abaixo do esperado contra o Marrocos (1 a 1) e eliminou a seleção haitiana graças a dois gols de Matheus Cunha e a mais uma atuação de destaque de Vinícius Jr, que marcou o terceiro e deu uma assistência. 

Com a vitória, a equipe assumiu a liderança do Grupo C com quatro pontos — empatada com o Marrocos, mas à frente graças ao saldo de gols — e praticamente garantiu a vaga na próxima fase, restando ainda um jogo a disputar. 

"Foi uma partida completa. Fomos muito melhores no primeiro tempo. No segundo, tivemos mais controle, mas também criamos muitas chances e poderíamos ter marcado mais gols", disse 'Carletto' na coletiva de imprensa pós-jogo, no Lincoln Financial Field. 

"Era isso que esperávamos deste jogo: melhor qualidade, menos erros, maior eficiência no ataque e mais controle na defesa. Acho que a intensidade foi boa. Obviamente, ainda precisamos melhorar, e continuaremos evoluindo para chegar bem à fase de mata-mata", acrescentou.

- Neymar "estará preparado" para enfrentar Escócia -

Em sua primeira vitória como técnico em Copas do Mundo, 'Carletto' destacou as atuações de Cunha, uma das novidades na escalação inicial, e de Vini, autor do gol de empate na estreia contra os 'Leões do Atlas'. 

"Para esta partida, Matheus estava bem posicionado para criar problemas à defesa. Ele fez excelentes passes em profundidade, seu posicionamento tornou o ataque eficiente", afirmou. 

"Escalamos Vinícius mais centralizado, deixando a jogada por fora (pela ponta esquerda) para Douglas Santos, que teve um ótimo desempenho. Vini é perigoso não apenas no mano a mano, mas também ao fazer infiltrações nas costas da defesa ou atacar pelo meio", acrescentou. 

Apesar do alto nível de jogo demonstrado pela estrela 'merengue', o técnico da Seleção ressaltou que a Copa do Mundo não gira em torno de Vinícius, mas sim da busca do Brasil pelo hexacampeonato mundial. 

Ancelotti declarou que sua equipe agora focará em encerrar a fase de grupos com uma vitória sobre a Escócia, adversária de quarta-feira, em Miami, para, teoricamente, garantir um caminho mais acessível no mata-mata.

Os escoceses perderam por 1 a 0 para o Marrocos nesta sexta-feira. Eles disputarão a classificação contra o Brasil. 

"Queremos preparar bem a partida. A Escócia tem suas próprias características e, hoje, criou dificuldades para o Marrocos. Precisamos manter o foco no jogo, manter a calma e a tranquilidade", observou ele. 

O técnico italiano compartilhou uma boa notícia antes do confronto: o retorno muito provável de Neymar, que já está treinando após se recuperar de uma lesão na panturrilha direita que o deixou afastado desde 17 de maio. 

O craque brasileiro, de 34 anos, não joga pela Seleção desde outubro de 2023. 

"Neymar vai treinar individualmente amanhã [sábado], se juntará ao grupo na segunda-feira e estará pronto para a partida contra a Escócia", afirmou o treinador.

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raa/mcd/aam

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