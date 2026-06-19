Técnico do Equador pede cautela contra Curaçao: 'Não somos a Alemanha'

O técnico do Equador, Sebastián Beccacece, pediu cautela nesta sexta-feira (19) para o jogo contra Curaçao, no qual uma vitória é essencial para a classificação no Grupo E da Copa do Mundo, e não pensar em uma goleada sobre a seleção caribenha.

Os equatorianos estão em situação delicada na competição, após a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia, e ainda terão pela frente a poderosa Alemanha na terceira rodada.

O jogo de sábado contra Curaçao, em Kansas City, pode ser fundamental para que o Equador avance como um dos melhores terceiros colocados. E uma goleada encaminharia a classificação.

"Não somos a Alemanha (...) Primeiro temos que respeitar o adversário", disse Beccacece para pedir pés no chão contra uma equipe que foi goleada por 7 a 1 pela seleção alemã em sua estreia em Copas do Mundo.

"Como equipe, sabemos que o importante é vencer", ressaltou o treinador argentino. "Vamos trabalhar duro para conseguir a vitória e dar alegria aos torcedores e a nós mesmos, porque merecemos esses três pontos pelo que fizemos no outro jogo".

Desde domingo, a principal tarefa de Beccacece tem sido animar seus jogadores após a derrota para a Costa do Marfim.

O Equador, que dominou a maior parte do jogo e acertou três bolas na trave, acabou sofrendo um gol no contra-ataque aos 45 minutos do segundo tempo.

"Fomos muito superiores, especialmente no primeiro tempo, mas nesses torneios você precisa fazer a diferença no placar", lembrou Beccacece.

"Mais do que o adversário, o foco está em como vamos reagir a essa situação que o primeiro jogo nos deixou, com toda a expectativa que havia sido gerada", acrescentou.

Beccacece, que tem todo o elenco à disposição para o jogo contra Curaçao, indicou que irá modificar o time titular, sem especificar as alterações.

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