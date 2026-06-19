Timber está fora e De Jong é dúvida na seleção holandesa contra a Suécia

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, anunciou nesta sexta-feira (19) que uma lesão tirou o meio-campista Quinten Timber da partida decisiva deste sábado contra a Suécia, em Houston, enquanto a participação de Frenkie de Jong ainda é incerta.

"Houve uma dividida que causou uma leve concussão em Quinten, então ele não jogará esta partida. Ele poderá estar pronto depois deste jogo", disse Koeman em entrevista coletiva no estádio de Houston, referindo-se ao jogador do Olympique de Marselha.

"Frenkie também sentiu um pequeno desconforto físico... Vamos ver como ele estará amanhã (sábado)", comentou sobre o meio-campista do Barcelona, sem dar mais detalhes sobre a lesão.

Mais tarde, ele falou sobre a importância do jogo de sábado contra uma Suécia que vem de uma goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia, enquanto que sua própria equipe empatou em 2 a 2 com o Japão na estreia no Grupo F.

"Nos Países Baixos, sabemos que a pressão sempre existe. Temos um time forte. Precisamos dos três pontos amanhã. É um tipo de pressão a que estamos acostumados... Temos o apoio da torcida e esperamos poder comemorar a conquista dos três pontos amanhã [sábado]", acrescentou.

Koeman tampouco confirmou se o atacante Memphis Depay, do Corinthians, estaria na escalação inicial.

"Não sei se ele estará entre os titulares. Vamos ver. Claro, ele é um jogador que pode nos oferecer muito. Ele sempre contribuiu bastante. Então, quando precisarmos dele, ele estará em campo", acrescentou.

Ele também destacou o poder ofensivo dos adversários, especialmente dos atacantes Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

"Não estamos com medo. Claro, eles são ótimos jogadores. Tiveram um desempenho muito bom contra a Tunísia. Têm muita velocidade. São fortes. Por isso, vamos focar neles. Vamos prestar muita atenção neles. Mas também temos que focar em toda a seleção sueca... Espero que a gente os vença amanhã", completou.

O ex-jogador holandês também falou sobre os favoritos do torneio e as surpresas que surgiram em partidas contra países que normalmente não são considerados potências do futebol.

"Não existem jogos fáceis para equipes fortes. É preciso jogar com a mesma intensidade e isso não depende do adversário", disse Koeman.

"E as equipes de nações menores, com todo o respeito, estão aprendendo cada vez mais. Física e taticamente, estão se tornando mais bem preparadas", acrescentou.

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