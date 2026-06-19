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Neutralizar 'velocidade' da Costa do Marfim será fundamental para vitória, diz técnico da Alemanha

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Repórter
19/06/2026 21:48

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A Alemanha buscará reforçar seu meio-campo para neutralizar a velocidade da Costa do Marfim em uma partida na qual o vencedor garantirá vaga nos 16-avos de final, afirmou o técnico da 'Mannschaft', Julian Nagelsmann, nesta sexta-feira (19), em Toronto. 

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Os alemães chegam à partida de sábado motivados após golearem Curaçao, estreante em Copas do Mundo, por 7 a 1 na primeira rodada. No entanto, os marfinenses, que venceram o Equador por 1 a 0, representarão o primeiro desafio real para os tetracampeões mundiais (1954, 1974, 1990 e 2014) no Grupo E. 

"O ponto forte deles é o vigor físico. Eles possuem uma defesa sólida e grande velocidade em todas as linhas", observou o técnico alemão em entrevista coletiva em Toronto, cidade-sede da partida. 

Aos 38 anos, o treinador mais jovem da Copa do Mundo destacou o meio-campo "forte" do adversário, ressaltando que esse aspecto do jogo marfinense poderia "causar problemas". 

Por isso, "estamos tomando medidas e nos preparando adequadamente para reforçar o meio-campo". 

O elenco está "muito bem" e, além de ajustes específicos para enfrentar o adversário, "tentaremos impor nosso estilo de jogo em campo para garantir os três pontos", disse o treinador de uma equipe que busca deixar para trás as eliminações precoces nos Mundiais da Rússia (2018) e do Catar (2022), ambas ocorridas ainda na fase de grupos. 

O resultado do confronto entre Costa do Marfim e Alemanha, com os alemães como favoritos, afetará diretamente o destino do Equador na Copa do Mundo. 

A equipe comandada por Sebastián Beccacece enfrenta Curaçao no sábado e encerrará a fase de grupos contra a potência europeia.

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gfe/mcd/aam/cb

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