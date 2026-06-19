Yan Diomandé, da Costa do Marfim, vive Copa do Mundo como homenagem à irmã falecida

Aos 19 anos, o jovem atacante Yan Diomandé será a principal peça ofensiva da Costa do Marfim contra a Alemanha, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, torneio que a nova joia dos 'Elefantes' disputa um ano depois da dramática morte de sua irmã Roxane, que tinha apenas 15 anos.

Naquela manhã de primavera de 2025, o telefone de Diomandé não parava de tocar, algumas semanas depois de sua estreia no Campeonato Espanhol pelo Leganés e após uma partida contra o Real Madrid. Era um número da Costa do Marfim. Ele atendeu e seu mundo desabou.

"Sua irmã se foi. Ela morreu. Alguém colocou alguma coisa na bebida dela em uma festa e ela nunca mais acordou. Ela se foi", disseram a ele naquela ligação, feita a quase 6 mil quilômetros de distância.

"Nem tentaram amenizar a situação. É assim que as coisas são por lá. Sem nenhuma emoção", explicou o jogador.

O próprio Diomandé revelou o ocorrido em uma carta dedicada a Roxane, que escreveu após a estreia da Costa do Marfim no Mundial na América do Norte (vitória sobre o Equador por 1 a 0).

A carta foi publicada no site The Players Tribune, três dias antes do aguardado duelo entre a seleção africana e a poderosa Alemanha, um confronto crucial pela liderança do Grupo E da Copa do Mundo.

- "Simplesmente vazio" -

No texto, Diomandé relembra momentos da vida modesta de ambos em Abidjan, contando como conseguiu uma camisa falsificada do Manchester United na qual escreveu o nome de Cristiano Ronaldo e o número 7 nas costas com caneta preta.

Ele também conta que era apelidado de "Roberto Carlos" no bairro, em alusão ao ex-lateral brasileiro, "por causa da força dos meus chutes", disse.

Devido ao seu talento com a bola quando criança, entrou aos nove anos para a Academia Inter Foot Sud Comoé, a mais de 100 quilômetros da capital econômica da Costa do Marfim, "muito longe de casa".

Depois, se mudou para os Estados Unidos aos 15 anos para continuar seus estudos e treinamentos, antes de ir para a Europa e fazer testes em vários clubes, como Chelsea e Crystal Palace, sem sucesso.

"Meu visto expirou. Meu sonho acabou. Fui mandado de volta para a África e choramos juntos", continua Diomandé em sua carta para Roxane.

Foi em janeiro de 2025 que ele finalmente assinou contrato com um clube das grandes ligas europeias, o Leganés, então na primeira divisão espanhola.

Isso apenas algumas semanas antes do drama familiar e a morte de Roxane, que, segundo ele, era "a única que nunca deixou de acreditar" no talento do irmão.

"Hoje eu não sinto nada. É como se eu não fosse uma pessoa. Desde que você morreu, estou simplesmente vazio".

Mais de um ano após o falecimento de Roxane, a carreira de Yan continua na Alemanha, no RB Leipzig, clube que o contratou em meados de 2025.

Em seu primeiro ano na equipe, o Leipzig terminou em terceiro no Campeonato Alemão e Diomandé ganhou o prêmio de melhor estreante da temporada, em reconhecimento ao seu desempenho de 12 gols e nove assistências.

- "Vou alcançar o que você previu" -

"Ele é espetacular, imparável", disse Ole Werner, técnico do Leipzig na temporada passada, que foi demitido nesta semana.

"Ele não precisa de muitos dribles, consegue se impor simplesmente pelo seu senso de timing, controle de bola e velocidade", acrescenta Werner, que não hesitou em dar a Diomandé o status de titular, na ponta direita ou na esquerda, ao longo da temporada 2025/2026, que terminou recentemente.

Na Alemanha, o jovem marfinense teve que se adaptar a costumes muito diferentes.

"Você vai achar engraçado. Eu sempre me atrasava. Bem, não exatamente me atrasava, eu chegava na hora, mas na Alemanha isso significa muito atraso", diz ele, explicando que decidiu chegar 90 minutos mais cedo a todos os seus compromissos.

"Vou alcançar o que você previu, eu prometo. Mesmo antes de eu ter chuteiras de verdade, você já dizia para todo mundo que seu irmão seria o melhor do mundo. Vou provar isso ou morrer tentando", conclui.

A Copa do Mundo parece ser o melhor lugar para Diomandé brilhar, em nome de Roxane.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/obo/hpa/smr/dr/mcd/cb/aam