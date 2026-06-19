Embalada, Suécia enfrenta seleção holandesa pressionada no Grupo F da Copa

Revitalizada pela abordagem do técnico Graham Potter e por uma vitória de 5 a 1 na estreia contra a Tunísia, a Suécia enfrenta os Países Baixos, que ainda lamentam um empate recente, em um confronto de alto nível pela liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

Os holandeses chegam ao Texas com apenas um ponto, após deixarem escapar a vantagem duas vezes contra os 'Samurais Azuis' do Japão e terminarem a partida de estreia em 2 a 2.

Enquanto isso, a Suécia conquistou uma vitória contundente, que resultou na demissão do técnico da Tunísia, Sabri Lamouchi.

"É um bom começo para nós, mas não há mais nada a dizer", declarou o técnico inglês da seleção escandinava.

"Neste fim de semana, enfrentamos outra grande equipe, uma das favoritas do torneio, eu diria, dada a qualidade de seus jogadores. Portanto, será uma partida difícil", afirmou Potter.

A Holanda figura na elite do futebol mundial, enquanto a Suécia ocupa uma posição próxima ao 35º lugar no ranking, contando com um elenco reforçado por estrelas da Premier League, a liga mais competitiva do mundo.

- Jogadores de elite -

Contra o Japão, oito dos 11 titulares holandeses atuavam na liga inglesa. O capitão Virgil van Dijk (Liverpool) comandou a defesa, tendo ao seu lado na zaga Jan Paul van Hecke (Tottenham) e contando com o apoio, pela esquerda, de seu agora companheiro de equipe Micky van de Ven. No gol, Bart Verbruggen (Brighton).

Essa linha defensiva, à qual deve se juntar o lateral-direito da Inter de Milão, Denzel Dumfries, enfrentará a Suécia.

Já a 'Blagult', que treinou nesta sexta-feira no estádio do Houston Dynamo, deve escalar os atacantes Alexander Isak (Liverpool) e Viktor Gyökeres (Arsenal).

"Vamos enfrentar um atacante que conheço muito bem e outro que fez uma excelente temporada. Será um jogo difícil, mas, na hora certa, temos de estar prontos", declarou Van Dijk após a partida contra o Japão.

- Duelos individuais -

A partida também contará com duelos individuais muito aguardados: a solidez defensiva de Virgil van Dijk, dominante no jogo aéreo e excepcional na leitura de jogo e na antecipação de jogadas, contra Alexander Isak, que é veloz, letal na finalização e ávido por explorar os espaços nas costas da defesa adversária.

No meio-campo, Frenkie de Jong terá a missão de ditar o ritmo, enquanto o sueco Yasin Ayari tentará quebrar esse controle e conduzir o jogo para o campo adversário.

No ataque da 'Laranja Mecânica', Cody Gakpo usará sua astúcia para tentar superar a organização defensiva cerebral de Victor Lindelöf.

A estratégia ofensiva de Potter brilhou contra a Tunísia. O plano "funcionou muito bem", segundo Isak. "Temos características bem diferentes, o que é muito benéfico para a equipe", afirmou o atacante, que retorna após uma lesão que quase comprometeu sua temporada pelo clube.

"Acho que eles se complementam muito bem. Trazem qualidades e pontos fortes diferentes... Individualmente, claro, são jogadores magníficos. Mas, juntos, podem ser muito perigosos", observou o inglês Potter.

Os comandados de Ronald Koeman precisarão ficar atentos a Isak e Gyökeres, ambos autores de gols contra a Tunísia. Uma derrota deixaria a seleção holandesa numa situação delicada na competição. Já para os suecos, se vencerem assumirão a liderança do grupo e praticamente garantirão uma vaga nos 16-avos.

- Possíveis escalações:

Países Baixos:

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Aké; Frenkie de Jong, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders; Xavi Simons, Donyell Malen, Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Suécia:

Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak, Carl Starfelt; Anthony Elanga, Yasin Ayari, Samuel Gustafson, Hugo Larsson, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak Viktor Gyökeres. Técnico: Graham Potter.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mav/dr/aam