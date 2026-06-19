EUA considera reformas em Cuba como 'superficiais'
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O Departamento de Estado americano qualificou, nesta sexta-feira (19), como "sinais de fumaça superficiais" as reformas econômicas anunciadas na véspera em Cuba.
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"Estas 'reformas econômicas' graduais são modestas, chegam com grande atraso e, em última instância, são sinais de fumaça superficiais do regime cubano", disse à AFP um porta-voz do Departamento de Estado.
Cuba aprovou na quinta-feira um amplo programa de reformas destinado a impulsionar a economia de mercado para enfrentar a intensa pressão exercida pelos Estados Unidos, que inclui um bloqueio petrolífero.
As 176 medidas representam a reforma mais significativa do modelo econômico na ilha desde a adoção do comunismo, há quase 70 anos.
Mas, para Washington, trata-se de uma "estratégia típica" de anunciar "supostas reformas para criar a ilusão de um compromisso com a mudança, para depois revertê-las rapidamente enquanto o controle total do regime se vê ameaçado", disse o funcionário.
Os Estados Unidos exigem "reformas econômicas e políticas muito mais substanciais que tornem Cuba atraente para os investidores (...) e ofereçam ao povo cubano a liberdade, a dignidade e as oportunidades que merece", acrescentou.
As relações entre Estados Unidos e Cuba têm se tensionado consideravelmente desde o começo do ano, especialmente depois que Washington depôs o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.
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