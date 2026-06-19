Uruguai precisará ter paciência contra uma seleção de Cabo Verde 'muito física', diz Bentancur

O Uruguai precisará ter paciência e ser eficiente no ataque contra uma seleção de Cabo Verde "muito física", alertou o meio-campista Rodrigo Bentancur nesta sexta-feira (19), dois dias antes do confronto com a equipe africana na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Comandada pelo argentino Marcelo Bielsa, a 'Celeste' empatou em 1 a 1, resultado frustrante, com a Arábia Saudita na estreia pelo Grupo H, enquanto Cabo Verde protagonizou uma das maiores surpresas da primeira rodada ao segurar um 0 a 0 contra a poderosa seleção da Espanha.

No domingo, contra a seleção africana, o Uruguai deve "exercitar a paciência, manter a posse de bola e fazê-la circular de um lado para o outro", mantendo a mesma fome de gol demonstrada no segundo tempo contra a Arábia Saudita, após 45 minutos iniciais para serem esquecidos, embora também precise "converter mais chances", afirmou Bentancur.

O meio-campista do Tottenham, peça-chave da 'Celeste' ao lado do capitão do Real Madrid, Federico Valverde, ressaltou que a seleção africana "joga muito bem no contra-ataque (...) é uma equipe muito física e muito veloz".

Em Playa del Carmen, onde o Uruguai estabeleceu sua base de treinamento para a Copa do Mundo, Bentancur expressou sua felicidade por disputar seu terceiro Mundial e analisou o desempenho de seu companheiro de meio-campo.

Assim como o restante da equipe, Valverde "se soltou mais" no segundo tempo da estreia na Copa contra a Arábia Saudita, "aparecendo em toda parte, mais ou menos como um meia pela direita, mas atuando com características de armador (...) queremos que ele fique livre e tranquilo".

"Jogar pelo Real Madrid não é o mesmo que jogar pela seleção. Ele sabe disso, assim como todos os seus companheiros de equipe", disse Bentancur.

Valverde esteve longe do nível que apresentou durante grande parte da temporada pelo Real Madrid, mas, no segundo tempo, mostrou lampejos de sua qualidade e criou uma chance clara de gol.

Espera-se que Bentancur e Valverde mantenham a titularidade na partida contra Cabo Verde, enquanto o atacante Darwin Núñez, outra peça-chave da seleção bicampeã mundial (1930 e 1950), deve começar no banco de reservas.

No domingo, Miami será palco de uma prova de fogo para o Uruguai, que precisa da vitória para ganhar embalo no Grupo H, o qual também conta com o confronto entre a campeã europeia Espanha e a Arábia Saudita.

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