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Koné passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo

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Repórter
19/06/2026 17:59

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O meio-campista canadense Ismael Koné, que sofreu uma grave lesão durante a vitória de sua seleção sobre o Catar por 6 a 0 na Copa do Mundo, passou por uma cirurgia e está fora da competição, anunciou a seleção do Canadá nesta sexta-feira (19).

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"Durante a noite, Ismaël Koné foi operado com sucesso para tratar uma fratura na perna esquerda", escreveu a seleção canadense em sua conta no X.

"Ele deve se recuperar totalmente, mas vai perder o resto da Copa do Mundo. Você vai voltar mais forte, Isma!", acrescenta o comunicado.

No início do segundo tempo do jogo do Grupo B disputado em Vancouver, Koné recebeu uma pancada de Assim Madibo (que acabou sendo expulso), em um lance que gerou apreensão no BC Stadium.

As imagens fortes da transmissão mostraram a parte inferior da tíbia esquerda do jogador dobrada para dentro.

A grave lesão foi a nota triste da primeira vitória em uma Copa do Mundo do Canadá, que, com quatro pontos, lidera o Grupo B e tem a classificação para a fase de 16-avos de final encaminhada.

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rcw/gk/cl/mcd/cb/aam

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