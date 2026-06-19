Lula diz que Neymar está fazendo 'home office' na Copa do Mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (19) que Neymar está fazendo home office na Copa do Mundo de 2026, na qual ainda não jogou enquanto se recupera de uma lesão.

"O Neymar não está nem jogando", disse Lula durante um ato em Belo Horizonte, quando um menino mencionou o jogador do Santos.

"Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", brincou o presidente.

O jogador de 34 anos está fora da partida desta sexta-feira contra o Haiti, na Filadélfia. Ele não viajou e ficou na concentração da Seleção Brasileira em Nova Jersey.

Na estreia do Brasil, no sábado passado, contra o Marrocos (empate em 1 a 1), Neymar não foi relacionado, mas acompanhou o jogo com seus companheiros no banco de reservas.

O camisa 10 treinou na quarta-feira pela primeira vez no campo com o restante do elenco, depois de sofrer há um mês uma lesão muscular na panturrilha direita.

Lula já havia brincado nesta semana sobre a Copa do Mundo, ao afirmar que estava pensando em "contratar" o ídolo argentino Lionel Messi para jogar na Seleção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lg/ffb/app/mr/cb