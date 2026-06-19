Argélia apresenta reclamação à Fifa por 'arbitragem injusta' em jogo contra Argentina

A Argélia apresentou à Fifa uma reclamação pelo que considerou uma "arbitragem injusta" no jogo contra a Argentina na Copa do Mundo, ao acreditar que Lionel Messi deveria ter sido expulso no primeiro tempo, informou nesta sexta-feira (19) à AFP uma fonte da Federação Argelina de Futebol (FAF).

Aos 30 minutos de jogo, em uma disputa de bola, Messi pisou na panturrilha do zagueiro Aïssa Mandi com as travas da chuteira, uma ação que não foi considerada punível pelo árbitro polonês Szymon Marciniak e o VAR não avaliou se o camisa 10 argentino merecia um cartão vermelho.

Àquela altura, Messi já havia aberto o placar e, em seguida, marcou mais dois gols, dando à 'Albiceleste' a vitória sobre a Argélia na primeira partida do Grupo J da Copa e igualando Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio (ambos com 16 gols).

Segundo a mesma fonte da FAF, "a reclamação se refere principalmente à falta de Messi, que, na opinião geral, merecia um cartão vermelho".

"Houve também duas cotoveladas em Ibrahim Maza e Anis Hadj Moussa, em situações que justificavam igualmente a expulsão", acrescentou.

Questionada sobre os motivos para apresentar a reclamação três dias depois do jogo, a fonte explicou: "Não estamos dizendo que a seleção argentina não foi forte, mas não podemos ficar em silêncio diante da injustiça. Todos os três lances foram perfeitamente claros e o VAR não interveio".

A fonte ressaltou que a queixa foi apresentada "no dia seguinte à partida e dentro dos prazos estabelecidos pela Fifa".

"Não esperamos uma mudança no resultado, mas sabemos que cada jogo está sujeito a uma avaliação da comissão de arbitragem, que posteriormente toma as decisões cabíveis", acrescentou.

O próximo compromisso da Argélia no Mundial será na segunda-feira, contra a Jordânia, em Santa Clara, antes de concluir sua campanha na fase de grupos contra a Áustria no dia 27 de junho, em Kansas City.

Os 'Guerreiros do Deserto' participam de sua quinta Copa do Mundo e só se classificaram uma vez para a fase eliminatória, em 2014, no Brasil, quando foram derrotados por 2 a 1 pela Alemanha na prorrogação.

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