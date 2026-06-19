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Sabalenka bate Bartunkova e avança às semifinais do WTA 500 de Berlim

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/06/2026 15:02

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Depois de estar perdendo por 6-2 e 4-0, a número um do mundo, Aryna Sabalenka, protagonizou uma grande virada nas quartas de final do WTA 500 de Berlim contra a tcheca Nikola Bartunkova nesta sexta-feira (19).

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A bielorrussa ganhou a partida com parciais de 2-6, 7-6 (7/2) e 6-4, avançando às semifinais contra a americana Jessica Pegula, número quatro do mundo e que venceu sua compatriota Madison Keys por 7-6 (7/5) e 7-6 (8/6).

Em um dia de calor sufocante na capital alemã, Sabalenka esteve apagada durante 57 minutos diante da 62ª colocada do ranking da WTA, que parecia caminhar para uma vitória.

Mas a jovem tcheca, de 20 anos, sentiu a pressão e a adversária conseguiu reagir: perdendo de 4-0 no segundo set, passou à frente no placar com 5-4 ao emendar cinco games, antes de fechar a parcial no tie-break. Depois, no terceiro set, ainda chegou a estar perdendo por 4-3, antes de uma arrancada final para garantir a vitória em duas horas e 23 minutos, ganhando uma batalha tanto física quanto mental. 

Na outra chave, a tcheca Linda Noskova (13ª do mundo) derrotou a espanhola Paula Badosa (ex-número dois do mundo, que caiu para a 142ª posição) por parciais de 6-1 e 6-3.

Noskova vai enfrentar nas semifinais a vencedora do último jogo das quartas de final, disputado entre a ucraniana Elina Svitolina (8ª) e a filipina Alexandra Eala (35ª).

-- WTA 500 de Berlim

- Simples feminino - Quartas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotou Nikola Bartunkova (CZE) 2-6, 7-6 (7/2), 6-4

Jessica Pegula (EUA/N.3) derrotou Madison Keys (EUA) 7-6 (7/5), 7-6 (10/8)

Linda Noskova (CZE/N.8) derrotou Paula Badosa (ESP) 6-1, 6-3

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tba/gk/dr/mcd/yr

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