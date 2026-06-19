Zverev enfrentará Fritz nas semifinais do ATP 500 de Halle

O tenista alemão Alexander Zverev, número três do mundo e recém-campeão de Roland Garros, se classificou em casa, nesta sexta-feira (19), para as semifinais do ATP 500 de Halle.

O principal cabeça de chave venceu nas quartas de final com parciais de 7-6 (12/10) e 7-6 (7/2) o belga Raphaël Collignon (51º), que chegou ao quadro principal após passar pelas rodadas de qualificação.

Nas semis, Zverev enfrentará o americano Taylor Fritz (9º), que levou a melhor sobre seu compatriota Ben Shelton (5º), para quem havia perdido no último domingo na final do ATP 250 de Stuttgart.

Desta vez, o duelo entre os americanos teve duração de 2 horas e 45 minutos, e Fritz venceu com parciais de 6/7 (5-7), 7/6 (10-8) e 7/6 (7-3), após uma partida emocionante.

Zverev também decidiu em tie-break os dois sets que disputou e emendou a décima vitória consecutiva no circuito.

Sua última derrota ocorreu nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, em maio, quando caiu para o italiano Luciano Darderi (17º).

Por sua vez, o russo Daniil Medvedev (7º), finalista em Halle em 2022 e 2025, e o alemão Daniel Altmaier (81º) disputam nesta sexta-feira a terceira partida das quartas de final do dia.

O vencedor deste duelo jogará na semifinal contra o ganhador do último confronto do dia, entre o canadense Felix Auger-Aliassime (4º) e o americano Frances Tiafoe (26º).

-- ATP 500 de Halle

- Simples masculino - quartas de final:

Alexander Zverev (ALE/N.1) derrotou Raphaël Collignon (BEL) 7-6 (12/10), 7-6 (7/2)

Taylor Fritz (EUA/N.5) derrotou Ben Shelton (EUA/N.3) 6-7 (5/7), 7-6 (10/8), 7-6 (7/3)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/bde/dr/dam/yr